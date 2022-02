Kanye West fait la guerre à Kim Kardashian

Evidemment, comme ce ne sont pas deux personnalités ordinaires et que ce n'est pas un divorce ordinaire, les choses ont largement dérapé. Kim Kardashian a accusé Ye de manipulation.

"Le besoin constant de Kanye de m'attaquer dans des interviews et sur les réseaux sociaux est en fait plus blessant que n'importe quel TikTok que North pourrait créer [...] Le divorce est suffisamment difficile pour nos enfants et l'obsession de Kanye d'essayer de contrôler et de manipuler notre situation de manière si négative et publique ne fait que causer davantage de douleur pour tous [...] Je souhaite gérer toutes les questions concernant nos enfants en privé et j'espère qu'il pourra enfin répondre au troisième avocat qu'il a eu l'année dernière pour résoudre tous les problèmes à l'amiable."