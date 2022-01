Kanye West annonce la sortie de "Donda 2" le 22/2/22

Future en est le producteur exécutif.

Kanye West ne fait jamais rien comme tout le monde. Alors qu'il avait teasé la sortie de "Donda" pendant plusieurs mois, multipliant et changeant les dates de sortie du projet, cette fois, alors qu'on avait à peine eu vent de rumeurs sur le fait qu'il travaillait sur la suite, il vient de prendre tout le monde par surprise avec l'annonce de la sortie de "Donda 2". Mais attention, pas n'importe quand : le projet est attendu le 22 février prochain soit le 22/2/22, une date éminemment symbolique. En sus de cela, on a aussi appris que Future était le producteur exécutif de l'opus. Et tout ça, Ye l'a annoncé uniquement avec un post Instagram sur lequel il est marqué :

"DONDA2 COMING 2 22 22 EXECUTIVE PRODUCED BY FUTURE"

L'image est celle d'un panneau d'affichage représentant une maison en feu, un clin d'œil à la réplique de la maison de son enfance qu'il a incendiée lors de la session d'écoute de "Donda" à Chicago l'été dernier.