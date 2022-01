Kanye West : déjà au travail sur "Donda 2" ?

Alors que ses amours ou son divorce d'avec la star de la téléréalité Kim Kardashian continuent d'alimenter les médias américains, il est une information toute aussi importante qui a été un peu passée sous silence : Kanye West se serait déjà remis au travail et avancerait sur la suite de "Donda", son album événement. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le manager de Pusha T, Steven Victor lors d'une indiscrétion à Complex.

EXCLUSIVE: The artist formerly known as Kanye West is working on 'Donda 2.' https://t.co/vCIFC0vbrb

On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Mais i faut rappeler qu'il y a peu, une image de Ye en studio avec la légende Scarface avait fuité sur la Toile laissant à penser qu'effectivement Mister West préparait quelque chose sans qu'on ne puisse entendre un titre qui aurait été enregistré durant cette session.

Ye working on new music in the studio with Scarface last night (12.28.21) pic.twitter.com/Js8UnLjkC3 — Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) December 30, 2021

On ne sait pas si on peut en déduire quelque chose mais lors des festivités du nouvel an, Kanye West a été vu en compagnie de French Montana, Quavo ou encore Diddy.

De toute façon, si Yeezy travaillait vraiment sur une suite de "Donda", d'une part ça serait la première fois qu'il donnerait une suite à un de ses albums, d'autre part, on sait que la vérité d'aujourd'hui ne sera certainement pas la vérité le jour de la sortie et que tout pouvait changer. Attendons et on verra bien. Mais si l'information est bel et bien vraie, c'est plutôt une très bonne nouvelle !