Kanye West exige des excuses publiques de toute la famille Kardashian

La situation dérape complètement...

C'est définitivement la guerre entre Kim Kardashian et son clan et Kanye West. Alors que le rappeur multiplie les reproches envers son ex-femme et notamment le fait qu'elle ait laissé leur fille North avoir un compte TikTok, il semble surtout que cela soit le moment de régler les comptes et de solder une fois pour toutes leur mariage. En effet, chacun multiplie les reproches à l'égard de l'autre, Kim Kardashian se sentant menacée et cherchant à prouver que YE n'est pas un bon père tandis que ce dernier tacle la star de la téléréalité qui l'empêche de voir ses enfants plus souvent. Bref, c'est le grand déballage. Et c'est dans cette folie ultra médiatisée compte tenu du statut des deux protagonistes, Kanye West a franchi un nouveau cap en demandant des excuses publiques pas seulement à Kim mais à toute la famille Kardashian. Il faut dire qu'il très mal pris de ne pas être invité à la fête de sa propre fille... Alors, puisque cette rupture est étalée au grand jour, il a partagé une capture d'écran d'échanges de SMS qu'il a eu avec Kim Kardashian. Dans ces messages, on peut lire qu'il exige des excuses publiques de toute la famille :

"J'ai toujours besoin d'excuses pour le fait que personne ne m'ait donné l'adresse de la fête de mes filles. J'AI TOUJOURS BESOIN D'EXCUSES PUBLIQUES DE LA FAMILLE ENTIÈRE. VOUS [DONNEZ] TOUT CE QUE VOUS AVEZ À QUELQU'UN PUIS ILS ESSAYENT DE VOUS INTIMIDER ET DISENT ENSUITE QU'ILS NE S'EXCUSERONT PAS. CELA VAUT POUR TOUTES LES FEMMES Y COMPRIS CORY."