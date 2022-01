Kanye West : pas invité à l'anniversaire de sa fille, il s'incruste

Il peut remercier Travis Scott.

Kanye West semble être à nouveau en train de vriller totalement, comme ça lui arrive de temps en temps, par épisodes. On croyait que la sortie de "Donda" avec un beau succès (pas ses plus grosses ventes mais tout de même) allait le calmer, il s'était même réconcilié avec Drake. Mais on a appris cette semaine qu'il avait apparemment frappé un fan venu lui demander un autographe en pleine rue, et il a profité d'un feat avec The Game pour insulter Pete Davidson, le nouveau mec de Kim Kardashian.

Ca n'était donc pas forcément idiot de le tenir éloigné de l'anniversaire de sa fille Chicago, qui avait lieu dans la journée d'hier. Un anniversaire auquel Kanye West n'était apparemment pas convié, mais où il a tout de même pu se rendre grâce à l'aide de... Travis Scott ! Car lui est toujours en couple avec une des filles Kardashian, Kylie Jenner, et a donc sûrement dû être invité à cette petite soirée. Il a apparemment envoyé l'adresse à Kanye, ce qui lui a permis de s'y rendre.

Travis Scott was the one who sent Kanye the address ???? pic.twitter.com/87aJeI0Qkm — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) January 16, 2022

Kanye West a fait une petite story pour raconter sa version de l'histoire : "je suis tellement content, je sors juste de l'anniversaire de Chi. Et je voulais juste remercier Travis Scott pour m'avoir envoyé l'adresse et l'heure, et de s'assurer que je pourrais passer cette journée avec ma fille et le reste de la famille. J'ai pu voir tout le monde, il y avait Corey, Kris. Kylie m'a laissé rentrer quand je suis arrivé, car la sécurité m'avait empêché de rentrer. Je voulais juste avoir une conversation ouverte et tout le monde a passé un très bon moment. Je suis heureux d'avoir pu être là pour mes enfants".

On se demande bien pourquoi la sécurité ne l'a pas laissé rentrer... Peut-être parce qu'il est dérangé et vient de frapper quelqu'un dans la rue... ?