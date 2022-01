Kanye West : une nuit agitée...

Selon TMZ, Kanye West fait l'objet d'une enquête pour une bagarre qui aurait lieu jeudi 13 janvier. Des sources policières ont indiqué que Ye s'est embrouillé avec quelqu'un et que cela aurait dérivé en altercation. Le rappeur aurait alors poussé ou frappé l'individu. Selon la chaîne FOX11, un fan s'est approché de la voiture et leur échange serait devenue une bagarre au point que le rappeur aurait frappé le demandeur d'autographes. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête par le LAPD. S'il était reconnu coupable, Kanye West risquerait jusqu'à six mois de prison.

Kanye reportedly punched or pushed a fan (conflicting reports) last night at 3AM and is now under investigation ???? pic.twitter.com/TqhpjwUwbc — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) January 13, 2022

TMZ a également mis la main sur une vidéo sur laquelle on voit un Kanye enragé dans un parking parlant à deux femmes. On ne sait pas exactement à quel moment de la nuit les images ont été prises... Ce qui est sûr, c'est que l'ancien mari de Kilm Kardashian a passé la soirée avec sa nouvelle compagne, Julia Fox et Madonna, Floyd Mayweather et la star de la NFL Antonio Brown comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. C'est suite à cette soirée que les choses auraient dégénéré.

Ce n'est pas la première fois que Kanye West doit faire face à ce type d'accusations. En 2008 et 2013, il avait déjà eu affaire aux autorités pour des altercations avec des photographes à l'aéroport international de Los Angeles.