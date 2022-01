Kanye West allume Pete Davidson

On croyait que le rappeur était passé à autre chose mais...

Jusqu'à cette semaine, les choses étaient redevenues plutôt normales du côté de Kanye West. On avait appris qu'il avait notamment acheté une maison près de celle de Kim Kardashian, pour se rendre disponible pour les enfants. On croyait même qu'il était passé à autre chose, puisqu'une information est sortie précisant que Ye fréquentait une nouvelle jeune femme, actrice et mannequin, et qu'il n'était donc pas tout déprimé. Mais cette semaine, voilà que Kanye West est retombé dans ses vieux démons...

Il a commencé par faire le buzz en début de semaine après une altercation dans la rue avec des fans, pendant laquelle il aurait frappé un fan. Mais surtout, Kanye vient de sortir un nouveau morceau en featuring avec The Game. Le titre s'appelle "Eazy", produit par Hit-Boy, Mike Dean, Big Duke, et DJ Premier. UN morceau plutôt bon, musicalement intéressant dans sa proposition, mais dans lequel Ye en profite pour... s'attaquer à Pete Davidson, le nouveau "boyfriend" de Kim Kardashian.

Dans le morceau, il déclare "God Saved me from that crash just so i can beat Pete Davidson's ass (Who?)", en faisant référence à son très grave accident de voiture en 2002 durant lequel il a frôlé la mort. Dieu l'aurait donc sauvé de cet accident de voiture juste pour qu'il puisse s'en prendre à Pete Davidson, le nouveau copain de son ex-femme ? On a quelques doutes, mais par contre on n'a aucun doute sur le fait que Kanye a visiblement un maxi-seum dans sa situation actuelle.