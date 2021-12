Kanye West déménage juste à côté de chez Kim Kardashian

Le gars ne veut pas lâcher l'affaire.

C'est l'un des événements people les plus commentés et les plus importants de l'année : Kanye West et Kim Kardashian sont désormais séparés. Pire que ça, la dame demande le divorce et semble inflexible sur ce point précis. Il faut dire que Kanye a eu énormément de craquages récemment, entre ses coups de bipolarité, tout le sketch autour de la sortie de son album, le fiat qu'il dise être encore amoureux mais en fréquentant d'autres femmes, bref, le gars est dur à suivre. Mais Kanye reste Kanye et il a plus d'un tour dans son sac...

Car visiblement, lui veut toujours récupérer Kim Kardashian. C'est en tout cas ce qu'on semble comprendre de ses dernières prises de parole sur le sujet notamment via les réseaux sociaux. Mais cette fois, Kanye West a fait fort : il a décidé d'acheter une nouvelle maison... juste à côté du domicile actuel de Kim K. Plus précisément, juste en face. Le manoir de 350 mètres carrés environ contient 5 chambres, selon la presse US, et on se demande bien à quoi elles vont lui servir... Peut-être juste simplement pour ses 4 enfants !

En attendant, Kim Kardashian, elle, vivrait toujours avec le comédien Pete Davidson. Et selon son entourage, si elle ne force pas les choses pour le divorce et ne veut pas humilier Kanye West publiquement, c'est pour le préserver et empêcher qu'il soit blessé ou dévasté. C'est assez drôle de voir que le gars avec le plus gros égo de tout le rap game est aussi celui qui est finalement le plus fragile face aux choses de la vie.