Kanye West bientôt SDF dans un an?

Un plan de carrière un peu surprenant pour Ye.

Kanye West a toujours été un peu en décalage par rapport au reste du rap game, avec des idées très originales, des réactions assez spéciales et inattendues. Bref, un OVNI dans ce rap US, qui a multiplié les frasques et les déclarations étranges (notamment sur l'esclavage) mais a aussi fait preuve de beaucoup de dévotion envers Dieu et son Eglise. Sa manière d'être hyper arrogant voire même détestable avec certains de ses anciens potes, tout en se faisant passer pour le messie, est d'ailleurs très américaine.

Mais cette fois, la nouvelle lubie de Kanye West est à l'opposé de son personnage joué jusqu'ici. Il voudrait transformer ses maisons en églises. "Nous sommes régis par le srègles du capitalisme et ça nous tue. Il est temps de changer tout ça. Je vais être sans domicile fixe d'ici un an. Je vais transformer mes maisons en églises. Nous allons faire cet orphelinat et e sera un lieu où tout le monde pourra se rendre. Ce devra être comme une communauté d'artistes. De la nourriture devra toujours être disponible" explique Kanye dans un premier temps au média 032c.

On a donc maintenant droit au Kanye anti-capitaliste et religieux généreux en mode Abbé Pierre, pourquoi pas. Un revirement étrange au vu de la carrière de Kanye West, son goût pour l'egotrip ou ses ideés politiques justement à droite et très pro-capitalisme (Trump). Mais on lui envoie en tout cas toute la force dont il aura besoin pour accomplir son projet, qui ressemble un peu à une quête de rédemption et un retour à la vie réelle après avoir passé 15 ans dans un autre monde.