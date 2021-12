Kanye West : dix de ses albums ont atteint un milliard de streams !

On peut dire ce que l'on veut sur Kanye West, l'aimer ou pas, personne ne peut contester ni son influence sur le monde de la musique, "Donda", son dernier projet est là pour en témoigner, ni les chiffres qui entourent sa carrière. Après être officiellement devenu milliardaire en dollars, il entre à nouveau dans le club des milliardaires, en streaming cette fois, sur Spotify. Selon les chiffres de la plateforme, Ye est le premier artiste de l'histoire à avoir dix albums studio atteignant un milliard de streams. Son dernier album "Donda" a déjà atteint cette marque en octobre et il continue de lui apporter des streams quotidiens...

.@kanyewest becomes the first artist in history to have 10 studio albums reach 1 billion streams on Spotify. — chart data (@chartdata) December 15, 2021

Les streams de Kanye West ont sans doute connu une belle augmentation après le concert Free Larry Hover avec Drake la semaine dernière à Los Angeles. Le retour de Ye sur scène, sa réconciliation avec Drizzy, ses performances lives ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et cela a sans doute contribué à une forte augmentation de ses streams d'autant plus qu'il a repris certains de ses plus grands classiques.

Quoi qu'il en soit, on peut dire ce que l'on veut sur Kanye West, sa folie, son génie, les chiffres sont là et prouvent qu'on aime tous sa musique. Et encore, on ne parle là que de Spotify, pas des autres plateformes ou de ses ventes en physique ! C'est dire la portée de son exploit !