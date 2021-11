Conway The Machine balance les règles strictes imposées par Kanye West sur "Donda"

Les fans attendent avec impatience la sortie prochaine de l'album de Conway The Machine "God don't make mistakes" et l'artiste a déjà lancé l'opération promo.

Invité chez Complex pour parler de ce projet, il en a profité pour revenir sur les évènements marquants de sa carrière l'année dernière. Sa participation à l'album "Donda" de Kanye West en faisait évidemment partie et Conway ne s'est pas privé et a livré quelques anecdotes croustillantes. Le rappeur a d'abord affirmé que leur collaboration n'était absolument pas prévue :

"Kanye, vous savez comment il est. C’est une sorte d’impulsion du moment, et il s’est dit : ‘Yo, mec. On devrait aller tout de suite à Cabo et travailler sur de la musique. Évidemment, Benny et moi, nous avons quelques problèmes qui nous empêchent de quitter le pays aussi librement, donc nous avons fini par aller dans son ranch dans le Wyoming."