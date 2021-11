Kanye West veut récupérer Kim Kardashian

Ye reconnaît ses erreurs et veut se faire pardonner.

C’est l’heure des confessions pour Kanye West. À plusieurs reprises, le rappeur a partagé publiquement son envie de se remettre avec Kim Kardashian.

Il semblerait que Yeezy soit dans une phase positive. Terminé les clashs et les problèmes, il met de l’ordre dans sa vie ces derniers temps. Il a par exemple mis fin à son beef avec Drake. Encore mieux, les deux artistes vont même se retrouver ensemble sur scène. Même schéma avec Soulja Boy, puisque leur conflit a pris fin lorsque Kanye l’a contacté par message et a reconnu son erreur. Sur sa lancée, le rappeur s’attaque maintenant à un autre gros problème, sa séparation avec la mère de ses enfants. Le divorce n’a pas encore été prononcé et Ye ne veut, non seulement plus divorcer, mais aussi reconquérir Kim K.

Lui qui a sorti la version Deluxe de "Donda" récemment, était l’invité de l’événement "Los Angeles Mission’s Annual Thanksgiving" le mercredi 24 novembre. Un événement caritatif annuel qui se déroule à Los Angeles. Kanye West a donné un discours dans lequel il s’est exprimé sans filtre par rapport à sa femme et ses enfants. Il a déclaré :

"Le récit que Dieu veut voir, c’est que nous pouvons nous racheter dans toutes nos relations. Nous avons tous fait des erreurs. J’ai fait des erreurs. J’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari. Mais aujourd’hui, je ne savais pas que j’allais me trouver ici. Je ne savais pas que j’allais être devant ce micro, mais je suis ici pour changer le récit."

Et ajoute :

"Je dois être aux côtés de mes enfants autant que possible. Donc, quand je ne suis pas à la maison, j’habite juste à côté de la maison. Je fais tout pour rester au plus près. Mais j’ai besoin de rentrer à la maison. Si l’ennemi peut séparer Kimye, il y aura des millions de familles qui auront l’impression que cette séparation est acceptable… Mais quand Dieu réunira Kimye, il y aura des millions de familles qui se rendront compte qu’elles peuvent surmonter l’œuvre de la séparation. Le diable s’est servi du trauma pour maintenir les gens dans la misère, tandis que les gens enjambent les sans-abris pour aller au magasin Gucci."

Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021

Le lendemain, le rappeur de 44 ans a poursuivi ses déclarations. Thanksgiving étant la période où on célèbre ce pour quoi on est reconnaissant, il a partagé une prière sur Instagram. Dans cette dernière, qui dure un peu plus de cinq minutes, il s’exprime à nouveau en toute sincérité. Dans un premier temps, Kanye énumère ce qu’il ne va pas (chez lui) et les causes de sa séparation. Il démarre par ses problèmes avec l’alcool, passe par sa santé mentale et termine avec son rapport à la religion. Ensuite, Ye a évoqué la politique et notamment son soutien à Donald Trump ou encore sa candidature à la présidence des États-Unis. Ça fait quand même pas mal de choses, mais le message est clair, Ye veut se remettre avec Kim Kardashian. La star étant déjà en couple avec l’acteur Pete Davidson, ça risque d’être compliqué, mais sait-on jamais !