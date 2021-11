Kanye West a sorti la version Deluxe de "Donda"

Une belle surprise !

Même si on s'en doutait parce qu'elle était dans l'air depuis un moment, la version Deluxe de "Donda" est apparue sans crier gare sur toutes les plateformes de streaming. On y retrouve le morceau controversé avec André 3000 que Drake avait fait leaké, “Life Of The Party”, mais Ye s'est aussi adjoint les services de KayCyy sur “Keep My Spirit Alive pt. 2”, de Kid Cudi sur "Remote Control pt.2". Le projet contient aussi de nouvelles versions de "Up From The Ashes” et un autre inédit “Never Abandon Your Family”. "Donda" est aujourd'hui fort de 32 morceaux et fait un peu plus de deux heures. Mais Kanye n'a pas simplement ajouté des titres au tracklisting originel, il a complètement revu et corrigé ce dernier et propose donc une nouvelle organisation du déroulé de l'album.

La mise en ligne de cette version Deluxe a été annoncé via les comptes Twitter de Def Jam et de Tidal.