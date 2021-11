Kanye West évoque sa santé mentale

Pour lui, il n'est pas vraiment bipolaire...

Tout les fans de rap US sont un peu informés de l'état de la santé mentale de Kanye West. Le rappeur a fait quelques allers-retours en établissement spécialisé, pris pas mal de traitements, s'est isolé, s'est même excusé à de nombreuses reprises pour ses propos choquants, notamment sur l'esclavage. Lui-même en parle également dans certains de ses anciens morceaux, même si aujourd'hui, le côté "biblique" / "divin" a pris le dessus dans sa musique. Mais pour lui, il n'est pas vraiment bipolaire, ce sont les autres qui donnent cette image de lui.

Toujours lors de la fameuse émission "Drink Champs", dans laquelle il avait déjà allumé Soulja Boy, le rappeur de Chicago est revenu sur le sujet de sa santé mentale. Il déclare notamment que ce sont souvent les autres qui le font paraître plus fou qu'il ne l'est : "si j'ai une conversation que Jay-Z ne veut pas avoir, il va l'éviter. Si j'ai une conversation avec Drake sur "ce que signifie cette ligne, là", il va éviter cette conversation. Et moi je suis là : "ok, vous voulez pas qu'on en parle, mais je vous le dis, ça n'est pas moi qui suis le plus fou". Une explication qui marche peut-être pour les embrouilles avec Jay-Z et Drake, mais pas pour les dizaines d'autres clashs qu'il a lancés.

Damn … so Jay Z and Drake duckin Ye when he tryna have a convo? pic.twitter.com/JfsH9sCEsS — DJ Akademiks (@Akademiks) November 12, 2021

3Il continue : "chaque fois que quelqu'un veut dire que j'ai tort, que je ne dis pas la vérité sur quelque chose, il suffit de dire "il est fou". C'est la meilleure méthode pour ne pas avoir à vous écouter. [...]Ok je suis fou, mais qu'est-ce que vous allez y faire ? Je suis un fou à 9 milliards de dollars. [...] Vous n'allez pas pouvoir dire : "prends tes médicaments, tu n'es pas au mieux de ta forme ces temps-ci', ça ne marchera pas. Je ne tomberai pas dans votre piège. Sur ma mère, sur Dieu, je ne me laisserai pas faire".

Au moins, les gens sont prévenus, la prochaine fois qu'ils voient Kanye West faire ou dire n'importe quoi, ils savent qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Parce que bon, à la base les histoires sur sa folie ne viennent pas de Jay-Z ou Drake, mais bien de son ex-femme Kim Kardashian fatiguée de devoir gérer ses frasques...