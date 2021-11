Kanye West donne ses rappeurs préférés

Ceux qui sont pour lui les plus influents.

Les rappeurs ne passent pas leur temps à s'envoyer des compliments, notamment aux USA. La compétition est souvent de mise et les égos peuvent être très gonflés. Mais parmi tous les plus gros égos du rap game US, le plus gonflé d'entre eux est sûrement celui de Kanye West. Le rappeur a presque fini par se prendre pour un envoyé de Dieu, une sorte de messie, et ce assez tôt dans sa carrière. Il faut dire qu'il a pas mal de talent. Mais forcément, avec la place qu'il a aujourd'hui dans le game, on ne le voit pas souvent parler des autres rappeurs en termes vraiment élogieux.

Imaginez donc notre surprise quand on l'a entendu parler d'autres rappeurs en disant qu'ils étaient les plus influents du game depuis dix ans. Une place qui souvent, dans la tête de Kanye West, va être occupée par lui-même. Et pourtant : le rappeur de Chicago a déclaré dans les médias US que deux autres artistes étaient les plus importants de la décennie. Il s'agit selon Ye de Future et de Chief Keef. Si on s'attarde un petit peu sur ses réponses, elles paraissent cohérentes. Future a littéralement transporté la trap partout dans le monde, avec une manière de faire de rapper ou de faire de l'egotrip qui a été maintes fois copiée.

Selon Kanye West, Future et Chief Keef sont les rappeurs ???????? les plus influents & importants sur les 10 dernières années !



Vous êtes d’accord avec ces propos ? ???? pic.twitter.com/hiA52BRi8U — French Rap ???????? (@FrenchRapUS) November 11, 2021

Quant à Chief Keef, qui vient de Chicago comme Kanye, il est quasiment l'inventeur de la drill. La version américaine, qui s'est ensuite exportée aux Royaumes-Unis, avant de revenir aux States à New-York grâce à Pop Smoke entre autres. On peut donc bien dire qu'en effet, les deux rappeurs ont été les plus influents musicalement de ces dix dernières années. Comme quoi, ce game, Kanye West le connaît bien !