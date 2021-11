Kanye West prêt à mettre fin à son clash avec Drake ?

Afin d'oeuvrer à la libération de Larry Hoover.

Kanye West est-il en train de changer ? Difficile à croire après sa folle sortie lors de sa dernière interview quand il s'en est notamment pris à Big Sean ou encore à d'autres personnalités, dont Drake avec qui il est en beef depuis plusieurs années. Et pourtant, Ye serait sur la voie de la rédemption et envisagerait de mettre à la "guerre" qui l'oppose au 6 God.

Le PDG de Rap-A-Lot, J Prince, a publié une vidéo sur ses comptes Instagram et Twitter, sur laquelle on peut le voir en compagnie de Yeezy qui lit un message écrit sur son téléphone.

"C'est C'est Ye et J Prince". Je fais cette vidéo pour aborder les problèmes en cours entre Drake et moi. Nous nous sommes envoyés beaucoup de piques, il est temps d'arrêter. Je demande à Drake de me rejoindre sur scène le 7 décembre en tant qu'invité spécial pour partager les deux plus gros albums de l'année en direct de Los Angeles dans le but de libérer Larry Hoover. Je crois que cet événement non seulement sensibilisera les gens à notre cause, mais leur prouvera tout ce que nous pouvons accomplir quand nous mettons notre fierté de côté pour nous unir."

La conclusion est laissée à J Prince qui dit juste : "Magnifique".

Dans un long texte qui accompagne la publication, le patron de Rap-A-Lot, a expliqué sa démarche.

"J'ai rencontré Ye transmettre le message de mon frère Larry Hoover qui aimerait que les deux fassent la paix [...] J'ai hâte que nous travaillions tous ensemble à l'unisson pour élever nos communautés à travers le monde."

Pour mémoire, Larry Hoover est le cofondateur du célèbre gang Gangster Disciples de Chicago. Il a été reconnu coupable de meurtre en 1973 et purge une peine d'emprisonnement à perpétuité. Hoover a été accusé d'avoir continué à diriger le gang depuis l'intérieur de la prison et il a été reconnu coupable de trafic de drogue, d'extorsion et de poursuite d'une entreprise criminelle en 1997. En conséquence, Hoover a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité supplémentaires. Depuis, il a renoncé aux activités de gang.

Sur "Donda", on peut entendre son fils parler des failles du système pénal américain. Et ce n'est pas la première fois que J Prince est impliqué dans des discussions entre Ye et le 6 God concernant Larry Hoover puisqu'en octobre dernier, il avait posté une photo de lui avec Kanye, l'épouse de Hoover, et son fils dans laquelle il avait écrit :

"SI VOUS NE PLANIFIEZ PAS, VOUS PLANIFIEZ D'ÉCHEC. la réalisation pour libérer notre frère Larry Hoover avec le soutien de @champagnepapi et @kanyewest."

Même si la cause est bonne, avec tout ce qui s'est passé, on se demande vraiment quelle réponse va donner Drizzy à cette proposition...