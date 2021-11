Kanye West et Talib Kweli en plein clash !

Le clash de trop pour Kanye ?

Kanye West n'a jamais su se tenir tranquille. A un moment, il est toujours obligé de dire quelque chose de provocant, ou d'outrancier, pour faire le buzz et attirer l'attention sur lui. Ca a toujours été son fond de commerce depuis qu'il est une star du rap. On croyait pourtant que récemment Ye s'était un peu calmé. Il a même réussi à faire la paix avec Soulja Boy (c'était pourtant très mal embarqué) et a déclaré récemment qu'il était prêt à mettre fin au clash avec Drake (qu'il avait lui-même lancé). Mais il a décidé de s'en prendre à un autre rappeur : Talib Kweli.

Ca vient toujours, évidemment, de cette fameuse interview Drink Champs, durant laquelle Kanye West était en roue libre totale et s'en est pris à la moitié des rappeurs avec qui il a collaboré, et notamment Talib. Il avait déclaré qu'il n'avait jamais aimé ses rimes et que si on demandait aux gens de choisir entre être Kanye ou et Talib, tout le monde choisirait d'être Kanye. La réponse de Talib Kweli est donc venue dans un long post Instagram, dans lequel il rappelle les liens qu'il avait avec Ye.

Notamment tous les moments, même récents, où Kanye a montré de l'affection pour Talib et lui a demandé de bosser avec lui. Il sous-entend également que le magnat du rap US a des problèmes d'alcool assez graves. Enfin, il a décidé d'ironiser sur l'armée de ghostwriters qui aide Kanye a chacun de ses projets depuis longtemps (et dont Talib a fait partie un temps). Parmi eux on retrouve évidemment Pusha-T, John Legend, Malik Yusef et quelques autres.

Si Talib Kweli prend son de préciser qu'il déplore cette situation car tout le monde dans sa team ainsi que lui-même aiment Kanye West, on imagine que ça n'en restera pas là.