Kanye West et Drake unis sur scène pour libérer Larry Hoover

De pires ennemis à meilleurs alliés en quelques jours.

Kanye West était en embrouilles avec à peu près la moitié du rap game il y a encore quelques semaines : Talib Kweli, Soulaja Boy, Big Sean ou encore Drake étaient tous dans son viseur. Mais depuis, il change avoir (une fois de plus) changé son fusil d'épaule concernant certains d'entre eux. Mieux, il a même décidé de se réconcilier complètement avec Drake, après des années de beef parfois assez agressif. Une réconciliation qui s'est faite autour d'un but commun : faire libérer Larry Hoover !

Un objectif désormais officialisé puisque les deux rappeurs vont partager la scène pour la première fois depuis 2010, lors du "Free Larry Hoover Benefit Concert", programmé pour le 9 décembre prochain au Los Angeles Memorial Coliseum. Cela faisait d'ailleurs plusieurs jours qu'Hoover lui-même, depuis sa prison, incitait les deux artistes à se rapprocher et faire la paix, ce qui est désormais chose faite. On espère pour Drake que ça se passera plus calmement que l'Astroworld Festival, qui devrait lui coûter un paquet d'argent.

Drake et Kanye (ou Ye de son nom actuel) sont donc prêts à enflammer la scène pour faire porter les voix des supporters de Larry Hoover, fondateur du gang de Chicago "Gangster Disciples" à la fin des années 60. L'ex-chef de gang est accusé de meurtre, et on a rajouté 6 sentences à perpétuité à sa peine après qu'il ait été surpris à participer à un trafic de drogues en prison. Il a depuis lui-même dissout son gang, et incite les jeunes de sa communauté à devenir de meilleures personnes et à se présenter aux élections. On comprend donc pourquoi Kanye, en tant que noir de Chicago, se sent proche du leader emprisonné.