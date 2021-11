Astroworld : un procès à 750 millions de dollars ?

Travis Scott, Drake et Live Nation sont accusés.

Les problèmes juridiques de Travis Scott continuent alors qu'un avocat vient d'expliquer que le rappeur, Drake et le tourneur, Live Nation, sont poursuivis par plus de 125 personnes pour un procès qui portent sur plus de 750 millions de dollars. La famille d'Axel Acosta, un jeune de 21 ans, décédé après avoir assisté à Astroworld, est également incluse dans la poursuite, rapporte TMZ.

Un avocat de Houston, Tony Buzbee, s'est rendu sur Instagram pour exposer les détails du vaste procès.

"Nous avons déposé plainte aujourd'hui au nom de 125 spectateurs d'Astroworld, dont la famille d'Axel Acosta. Axel est mort au concert. De nombreux clients nommés dans cette poursuite ont subi des fractures, des genoux tordus ou des blessures orthopédiques. Beaucoup ont des blessures psychologiques. Je pense que nous déposerons très bientôt le dossier au nom de 100 autres personnes. J'ai été en contact avec les avocats de la défense de nombreuses entités poursuivies, y compris Live Nation".

Buzbee a également ajouté que son équipe a rassemblé de nombreuses preuves à partir de séquences vidéo du festival pour étayer les cas qu'ils vont présenter devant la justice. On se rappelle que la ville de Houston et l'équipe de La Flame avaient déjà commencé à se rejeter la faute les uns sur les autres. Vue la somme d'un potentiel procès, on se doute que cette affaire est très très loin d'être terminée.