Travis Scott : un neuvième mort après l'Astroworld Festival

Mais il a reçu le soutien de Kylie Jenner.

Les événements continuent de ne pas aller dans le bon sens pour Travis Scott. Suite à la tragédie survenue lors de son festival Astroworld qui a déjà coûté la vie à huit personnes et fait des centaines de blessés, le rappeur vient d'apprendre une mauvaise nouvelle : une neuvième victime vient de succomber à ses blessures. Selon TMZ, Bharti Shahani, 22 ans, est décédée jeudi. Etudiante à l'université du Texas, elle aurait subi plusieurs arrêts cardiaques lors du mouvement de foule qui a endeuillé le festival Astroworld. Elle a été jugée en état de mort cérébrale dans un hôpital de la région de Houston plus tôt cette semaine selon ABC13 Houston. Présent avec sa soeur et son cousin, elle a été séparée d'eux avant d'être pris en charge par les secours qui, en plus, l'auraient laissé tomber sur la tête alors qu'ils essayaient de l'évacuer.

Le pire, c'est que le nombre de morts pourrait augmenter dans les jours à venir puisque Ezra Blount, 9 ans, "se bat toujours pour sa vie" selon les médias américains. Si La Flame a promis de couvrir les frais funéraires de toutes les victimes et de fournir à leurs proches une assistance pour leur santé mentale, il n'est pas au bout de ses problèmes puisque l'on compte aujourd'hui près de 60 plaintes contre le rappeur texan, Live Nation et d'autres entités liées à Astroworld Festival...

Dans ce marasme, Travis Scott peut compter sur le soutien de la mère de sa fille, Kylie Jenner qui a publié un communiqué.

"Travis et moi sommes dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d'hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston [...] Je tiens à préciser que nous n'étions au courant d'aucun décès jusqu'à ce que la nouvelle sorte après le spectacle [...] J'envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés."

Autre "bonne nouvelle", il faut croire que les gens aiment les tragédies. En effet, depuis le drame survenu lors de l'Astroworld Festival, les chiffres concernant la musique de Travis Scott sont en progression constante. Ses streams ont augmenté comme ceux de ses followers sur Instagram. Si quelqu'un y comprend quelque chose qu'il nous le dise...