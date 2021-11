Travis Scott : rien ne va plus...

sicko mode came on, everyone started booing till they changed the song ????‍???? @ sza in dallas pic.twitter.com/PthxZWkKbo

L'ancien manager de Travis Scott a partagé son expérience après des années passées auprès du rappeur. Il a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle il dit :

Il a aussi dit que Travis Scott l'avait laissé pour mort dans un parking de LA alors qu'il faisait une crise.

"Les histoires qui viennent d'Astroworld et toutes les vidéos qui sortent sont claires et correspondent à ce que je sais de Travis Scott. Lorsqu'il voit des personnes en danger, il a tendance à ne penser qu'à lui-même. Et plus grave, cela fait des années qu'il le fait en concert. Je pourrais continuer sur le vol de séances, les agressions et les mensonges qu'il a racontés sur sa carrière..."

On ne sait pas si tout cela va mettre un frein à la carrière de Travis Scott mais le hastag "Cancel Travis Scott" a été tendance sur Twitter durant le week-end et le rappeur de Houston a commencé à annuler certaines dates et à faire des annonces sur la prise en charge financière des blessés et des funérailles des morts. Est-ce que cela sera suffisant ? Seul l'avenir nous le dira...