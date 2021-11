Travis Scott : son avocat débute la bataille juridique autour de l'Astroworld Festival

Chacun se rejette la responsabilité du drame.

A mesure que l'enquête progresse autour du drame survenu lors de l'Astroworld Festival qui a coûté la vie à huit personnes et fait des centaines de blessés, les éléments qui ont participé à la catastrophe commence à se mettre en place.

Un des avocats de Travis Scott a en effet pris la parole pour rétablir certains faits. Edwin F. McPherson a donc publié une déclaration sur la tragédie d'Astroworld. Il s'est notamment plain du fait que les autorités de la ville de Houston pointent du doigt l'organisation en refusant d'assumer leurs propres responsabilités.

"Il y a eu plusieurs accusations dont une grande partie par des responsables de la ville qui ont envoyé des messages incohérents avant de revenir sur leurs déclarations originales."

Il a notamment cité le chef de la police de Houston, Troy Finner qui a déclaré dans le New York Times qu'on ne pouvait pas fermer le parc dans lequel se trouvait plus de 50 000 personnes afin de prévenir des émeutes avant de, un peu plus tard, rejeter finalement la faute sur Travis Scott. McPherson poursuit en expliquant que seulement deux personnes avait l'autorité pour mettre fin au show comme il était prévu dans le plan d'opérations du festival qui compte 56 pages et qu'a pu se procurer CNN. Seuls, le producteur exécutif du show et l'organisateur du festival pouvait stopper le concert ce que n'a pas manqué de faire remarquer l'avocat.

"Il a été rapporté que le plan d'opérations désignait que seuls le directeur du festival et le producteurs exécutif avaient le pouvoir d'arrêter le spectacle, aucun d'eux ne faisant partie de l'équipe de Travis".

L'avocat insiste aussi sur le fait qu'il n'y avait pas de plan d'urgence prévu en cas de problèmes, malgré l'hospitalisation de trois personnes lors de l'Astroworld 2019 où, déjà, elles avaient été piétinées...

"Cela va également à l'encontre des actions précédentes de la police de Houston lorsqu'il a coupé l'alimentation et le son lors de ce même festival lorsque la performance a duré plus de 5 minutes en 2019."

L'avocat du camp Travis Scott a quand même conclu avec un geste d'apaisement en souhaitant que toute la lumière soit faite sur l'incident afin d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.

TMZ aussi diffusé une vidéo montrant des policiers en train de filmer le concert à 22h02 alors que, selon les autorités, le mouvement de foule a débuté à 21h38...