Kanye West et Drake ont livré un des concerts de l'année

Et on a pu le regarder.

Seuls les couche-tard ou les lève-tôt ont pu regarder le concert événement de Drake et Kanye West à Los Angeles pour contibuer à la libération du chef de gang Larry Hoover. Le show était visible en direct et gratuittement, à la fois sur Twitch et sur Amazon Prime. Un grand moment, deux grands artistes et une cause noble, tout était réuni pour faire de ce concert un des événements de cette fin d'année.

Après des années de beef, Drizzy et Yeezy ont fait la paix pour la bonne cause. Pour "valider" leur réconciliation et pour qu'elle serve à quelque chose, ils sont montés sur scène ensemble, dans un grand moment de musique et de show. L'événement s'est ouvert avec la chorale de Kanye West chantant des morceaux de "DONDA" dans un Memorial Stadium de Los Angeles éclairé de manière éthérée, brillant d'une brume bleue, de la fumée s'échappant de tous les côtés avant que Kanye et Drake n'émergent ensemble, courant vers le vaste monticule qui servait de scène au centre du stade.

Drake disparaît hors caméra tandis que Ye escalade le monticule et se lance dans une performance énergique de ses premiers succès. Il a parcouru des morceaux de "The College Dropout", ouvrant sur une interprétation épique de "Jesus Walks" menant à "All Falls Down". Ensuite, Ye a interprété la musique de son deuxième album "Late Registration", dansant sur la scène à la manière familière de Kanye-bop. "Gold Digger" et "Touch the Sky" ont séduit la foule avant d'enchaîner sur ses tubes de "Graduation" puis de "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

Ye a terminé sa performance sur "And I Wonder" en s'agenouillant sur scène, l'air un peu fatigué. La chanson suivante a fait penser à tout le monde qu'il était temps pour Drake de rentrer sur scène alors qu'on entendait les premières notes de "Find Your Love" et la voix de Drizzy provenant de la foule. Mais le Canadien n'est vraiment apparu que lorsque les deux rappeurs ont entonné ensemble "Can’t Tell Me Nothing". Drizzy a ensuite pris le relais et a déroulé ses nouveaux succès, issus de "Certified Lover Boy".

Kanye est ensuite revenu sur scène pour quelques titres avant que les deux artistes ne conclu le show avec le titre "Forever".

Pour en juger sur pièce, on peut compter sur les twittos qui étaient sur le coup !