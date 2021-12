Le concert de Drake et Kanye West sera retransmis sur Amazon et Twitch

C'est un concert appelant à la libération de Larry Hoover.

On y croyait plus et pourtant, Drake et Kanye West se sont enfin réconciliés, après plus de dix ans d'embrouilles et ils l'ont fait pour la bonne cause, essayer de faire libérer Larry Hoover.

Les deux rappeurs ont choisi de symboliser la fin de leur querelle sur scène pour un concert spécial pour la libération de Larry Hoover. L'évènement, intitulé "Free Larry Hoover", se tient aujourd'hui (demain, 10 décembre à 5h du matin pour la France), à Los Angeles, en Californie. Date et heure à retenir puisque le concert sera retransmis sur Amazon et Twitch ! Un moment historique pour les deux légendes et le monde entier.

L'objectif du concert n'est cependant pas de faire de Drake et Kanye les meilleurs amis du monde mais plutôt de mettre en lumière la nécessité d'une réforme du système carcéral aux Etas-Unis, en parlant et en prenant justement le cas de Larry Hoover comme exemple... L'homme, âgé de 71 ans aujourd'hui, était à la tête des Gangsters Disciple et a écopé d'une peine allant de 150 à 200 ans d'enfermement. Cela fait déjà 23 ans qu'il est en prison et sa famille estime qu'il a purgé sa peine...

Le monde des meurtres, des extorsions ou encore du blanchiment d'argent, n'est plus qu'un lointain souvenir et il a même transformé son gang en "Growth & Development", pour venir en aide aux défavorisés de Chicago.

Les autorités ne sont pas spécialement convaincues par ce revirement de situation mais le Ye, lui, y croit dur comme fer. Il a même dédié un des sons de l'album "Donda" au gangster ("Free My Father"). Pour faire entendre la cause du détenu et des autres prisonniers attendant une révision de leur dossier, il a donc organisé, afin de lui donner encore plus d’impact à la cause, ce concert à Los Angeles.