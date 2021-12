Kanye West veut aider les sans-abris de Los Angeles

Il a déjà commencé à travailler.

On est les premiers à sourire en coin quand Kanye West fait des trucs fous, mais il faut aussi savoir reconnaître qu'il cherche souvent à mettre son nom et son aura au service de grandes causes. Bon, ça frise toujours un peu la mégalomanie, mais cette fois Ye s'attaque au problème des sans-abris de Los Angeles à qui il veut venir en aide et auquel il se propose de mettre fin.

TMZ rapporte que le rappeur a pris contact avec des organisations philanthropiques et des associations pour trouver un moyen de soutenir les sans-abris de la ville, tout en s'efforçant de résoudre le problème. Kanye a apparemment récemment rencontré le révérend Troy Vaughn, président de L.A. Mission, auquel Ye a décrit ses idées pour aider les sans-logis. Le rappeur veut fournir de la nourriture aux sans-abris en s'associant à un certain nombre d'organisations caritatives de la ville.

Ensuite, il souhaite que ses entreprises fournissent une éducation, des emplois et des logements à ceux qui en ont besoin. Troisième idée, le créateur de "Donda" veut utiliser son talent artistique et ses Sunday Services pour inspirer les sans-abris. Enfin, il souhaite faire équipe avec des groupes qui ont déjà entrepris ce travail et fusionner leurs efforts pour défendre la communauté des sans-abris.

Ce ne sont pas des paroles en l'air, Ye a déjà commencé à travailler dans la cité des Anges. La semaine dernière, il a donné 1000 repas à la L.A. Mission et cela semble s'inscrire dans sa période de contrition puisque, dans le même temps, il a aussi évoqué ses problèmes mentaux, ses problèmes avec l'alcool mais aussi émis le souhait de réunir à nouveau sa famille, se jugeant comme le seul responsable de la situation.