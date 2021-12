Drake demande son retrait des Grammy Awards !

La suite d'une histoire contrariée.

Nommé deux fois pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards 2022, Drake ne participera pourtant pas à la cérémonie. Variety rapporte que l'artiste canadien a lui-même demandé à ne pas figurer dans les listes des nommés. Un représentant de la Recording Academy a confirmé la décision de Drizzy de sortir son nom de la prochaine cérémonie des Grammy. Et ce n'est pas le premier artiste à le faire puisque Lil Wayne ou encore The Weeknd ne veulent plus participer...

On ne connaît pas encore la raison de cette volte-face mais Drake et son équipe ont la décision de ne pas participer aux Grammy, ce que les organisateurs de la cérémonie ont accepté. Le 6 God avait été nommé dans la catégorie "Meilleur album rap" pour son dernier opus, "Certified Lover Boy", mais il était aussi nommé pour la "Meilleure performance rap" pour son hit "Way Too Sexy" en featuring avec Future et Young Thug.

Selon les médias américains, il semble que le natif de Toronto ait été vexé de n'être nommé uniquement dans les catégories rap et pas pour les récompenses dans les catégories plus "générales" comme le meilleur album de l'année, par exemple.

Quoi qu'il en soit, Drizzy a toujours eu des relations compliquées avec les Grammy. Sa dernière victoire remonte à 2019 avec le prix de la meilleure chanson rap pour "God's Plan". Ce soir-là, son discours avait été écourté quand il avait exprimé ses sentiments à propos de ces trophées n'ayant "aucune valeur réelle" dans la société.

"Nous pratiquons un sport basé sur l'opinion, pas un sport basé sur les faits. Vous avez déjà gagné si vous avez des gens qui chantent vos chansons mot pour mot, s'ils chantent dans votre ville natale. Vous êtes déjà en train de gagner, vous n'avez pas besoin de ça."

L'année dernière, Drake s'en été également pris à la RIAA lorsque The Weeknd a été snobé par les Grammy alors que son album "After Hours" faisait un carton.

"Je pense que nous devrions cesser de nous laisser choquer chaque année par le décalage entre la musique et ces récompenses et simplement accepter que ce qui était autrefois la plus haute forme de reconnaissance puisse ne plus avoir d'importance pour les artistes d'aujourd'hui et ceux qui viendront."

On attend quand même les explications de Drake quant à cette décision...