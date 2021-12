Kanye West n'aura pas une nouvelle chance avec Kim Kardashian

Elle souhaite même accélérer la procédure de divorce.

Des documents judiciaires liés au divorce de "Kimye" ont été rendu publique. La star de télé-réalité n’a aucune envie de se réconcilier avec le rappeur qui lui, veut à tout prix sauver leur mariage.

Le nom West sera bientôt retiré du nom de Kim Kardashian. C’est en tout cas, ce que souhaite la femme de 41 ans qui a entamé une procédure de divorce depuis plusieurs mois. Elle est désormais prête à tourner définitivement la page et des documents officiels le prouvent. La femme d’affaire a lancé un recours pour accélérer la procédure et souhaite retrouver légalement son statut de célibataire. Elle s'est exprimée sur le sujet dans le dossier du recours, pour appuyer sa demande et ses déclarations ont été rendues publiques :

"Des différends irréconciliables ont existé et demeurent entre le défendeur et moi et ont causé la fin irréparable de notre mariage. À ce jour, aucun conseil et aucune tentative de réconciliation n'aura d'utilité. Le défendeur ne subira aucun préjudice si notre mariage est dissout immédiatement, surtout que nous avons souscrit un contrat de mariage et avons conservé la séparation de nos biens."

Elle ajoute :

"J'ai essayé de régler notre divorce depuis que j'en ai fait la demande, en février 2021. J'ai demandé plusieurs fois au défendeur de mettre fin à notre statut marital. Le défendeur n'a pas répondu à ma demande. Le défendeur et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies. Je demande, par conséquent, à ce que la résiliation de notre statut marital soit accordée."

De son côté, Kanye West n’a pas perdu espoir et souhaite plus que jamais, sauver son mariage. Il l’avait d’ailleurs fait savoir à sa future ex-femme publiquement lors d’un discours pour un événement caritatif, ou plus récemment sur scène lors du concert donné avec Drake pour la libération de Larry Hoover. Des déclarations qui visiblement n’ont pas eu l’effet escompté.