Booba s'en prend au physique de Sadek

Le Duc ne lâche rien.

Sadek et Booba continuent leur guerre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, B20 a été sans pitié et s’est attaqué au physique de son rival, l’incitant à perdre du poids.

La fin de leur clash aura duré… 24h. Il y a peu de temps, Sadek avait annoncé mettre un terme à son beef avec Booba. Il avait informé ses fans qu’il ne répondrait plus aux provocations du rappeur même si ce dernier n’était absolument pas d’accord. Sans surprise, Johnny Niuuum n’a pas pu se retenir lorsque son ennemi a réitéré ses moqueries et ses attaques. Lui qui avait trouvé une nouvelle cible en la personne de GLK, les propos de Kopp étaient certainement trop violents pour ne pas y répondre.

Le rappeur de Neuilly-Plaisance a publié une photo sur Instagram avec l’inscription "Aimons-nous vivants" sur un mur, titre de son dernier album. Devant le mur, un petit garçon et en légende : S’il y’en a au moins un qui a compris. Ni une, ni deux, B20 a commenté la publication via le compte de la Piraterie, avec un message non sans humour, mais surtout très provocateur :

Il a compris que tu l’as abandonné pour devenir influenceuse. Et que cet album ne vend pas. Et tu propages la haine et non l’amour. Si tu perds 40kg, j’me bats avec toi dans l’octogone. 40 pas 39 petit filou !!!

Alors qu’un octogone avait été évoqué auparavant entre les deux, il ne semblait plus d’actualité, jusqu’à maintenant. La réponse de Sadek fut sans équivoque : "C’est pas mon fils gros trimard. Avec plaisir je suis à 145 là. Tiens parole pour une fois. PS : merci de m’avoir débloqué, tu me manquais mon cœur". Comme d'habitude, la provoc’ était le thème principal de leur échange. Un peu plus tard, l’interprète de "Variant" en a rajouté une couche en story : "T’as le droit à la lipo ma paupiette !!! C’est le faciliteeyy".

Paroles en l’air ou véritable octogone, quoi qu’il en soit un affrontement entre Sadek et Booba semble imminent. Ou peut-être une simple discussion ? (on n’y croit pas vraiment).