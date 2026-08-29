Par Remi Gene

Alors que le biopic sur la vie de Snoop Dogg avance doucement, on a désormais un peu plus de précisions sur les acteurs qui joueront les rôles clé de Tupac, Suge Knight, Warren G,...

C'est encore les vacances pour nos rappeurs, et même aux Etats-Unis, le rythme de l'actualité du rap game est encore un peu au ralenti. A part le procès de Lil Durk, et le double album de Young Thug sorti ce weekend, pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors on s'envole direction le cinéma, pour vous parler du biopic sur la vie de Snoop Dogg, qui avance petit à petit. On a une date de sortie, un nom d'acteur pour Uncle Snoop, et désormais, on connait aussi les acteurs qui vont jouer d'autres rôles importants comme Tupac, Suge Knight ou Warren G.

Car pendant sa carrière, notamment à ses débuts, Snoop Dogg a fréquenté de véritables légendes du rap US, à commencer évidemment par Dr. Dre, même si pour le coup on ne connait pas encore l'identité de l'acteur qui jouera le légendaire producteur. Par contre, on sait qui qui va jouer Tupac : il s'agit de Camron Jones, l'acteur qu'on a pu voir dans "The Purge" ou encore dans "Shameless". Un rôle capital, car les rappeurs étaient deux des têtes d'affiche de Death Row Records à une époque.

En parlant de Death Row, justement, on sait aussi qui va interpréter Suge Knight, le terrifiant chef du label à l'époque : il s'agit de Tre Hale. Un acteur peu connu, qui a pourtant fait plusieurs apparitions dans des séries qui fonctionnent bien comme "Magnum P.I.", "NCIS : Los Angeles" ou encore "L'arme Fatale". Un gars qui joue souvent le rôle du méchant, et dont l'apparence physique colle plutôt bien à celle de Suge.

Concernant Warren G, pour finir, c'est Algee Smith qui endossera son rôle, et il ressemble un peu à Warren G à l'époque de sa jeunesse même si ce n'est pas flagrant. L'acteur, qui est aussi chanteur, est apparu dans "Detroit", "The Hate U Give", ou encore "Judas and the Black Messiah". Bref, de bons acteurs, pas encore trop connus, qui pourraient bien exploser grâce à ce biopic et qui vont donc sans doute se donner à fond, conscients qu'ils auront droit à une sacrée exposition.