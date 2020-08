6ix9ine : et s'il avait raison de troller tout le monde ?

La stratégie de Tekashi est payante.

C'est en lisant un commentaire sur un article portant sur 6ix9ine posté sur la page Facebook de Generations qu'on s'est demandé si l'attitude du rappeur de Brooklyn, finalement, n'était pas la bonne. En se moquant de tout et de tout le monde et en documentant toute sa vie, il se protège quelque part et surtout, il met en exergue les grandes bouches des rappeurs américains qui ne menacent sur les réseaux sociaux. Oui, ils le menacent sur les réseaux sociaux, et c'est tout. Slim 400 a beau s'être fait tatouer "Fuck 69" sur l'épaule, il a aussi déclaré qu'il préférait rester à Las Vegas le temps de la visite de Tekashi à Los Angeles. Alors évidemment, on ne demande pas à personne de tuer quiconque mais faire les fiers sur les réseaux sociaux sans rien faire dans la "vraie vie" ne peut que donner raison, pour le moment, à 6ix9ine et à son attitude de troll.

Depuis qu'il est totalement libre, tout le monde parie sur le temps que va rester en vie le rappeur de Brooklyn. Mais le fait est que depuis qu'il n'est plus assigné à résidence, il se balade partout, avec une imposante sécurité certes, et qu'il fait ce qu'il veut, que ce soit dans les rues de New York où tout le monde disait que les membres de son ancien gang allaient l'attendre à chaque coin de rue ou dans celles de LA, malgré les menaces de YG, The Game, Reason ou Danileigh. D'autres l'ont fait avant lui, Snoop, YG, Bosie Badazz, Troy Ave, Jim Jones, etc, etc. Finalement, le seul gros coup de chaud qu'a connu le rappeur aux cheveux décolorés depuis sa libération, c'est un autmobiliste qui s'est battu avec sa sécurité.

Pour 6ix9ine, c'est tout bénéf. Et c'est même le coeur de sa stratégie de communication, on le voit bien avec ce qui s'est passé à LA. Il provoque en allant se recueillir devant une fresque de Nispsey Hussle, tout le monde pète un câble et le menace de tous les maux pendant que lui fanfaronne dans les rues et donne de l'argent à des SDF qu'il qualfiie de "mes gens", sous-entendu, je fais quelque chose pour eux, et vous, vous faites quoi ? Dans une villa donnant sur la ville, il rigole ensuite quand il se rappelle que tous lui ont dit qu'il ne pourrait jamais poser les pieds à Los Angeles. Non, seulement il est venu, il s'est moqué de tout le monde et il est reparti sans encombre. Et tout ça, c'est bon pour lui, pour sa pub, pour son buzz. Avec son attitude, il renverse le rapport de force : vous parlez, j'agis. Je dois mourir, je me balade où je veux, vous me menacez, je me moque de vous. Et quand il sortira un single, ce sera un nouveau carton.

Alors attention, qu'on ne se méprenne pas, on ne souhaite ni sa mort, ni qu'un rappeur comme The Game disjoncte et lui tire dessus, ce n'est pas du tout notre propos mais il faut bien admettre que toute cette situation fait le jeu de 6ix9ine dont la communication est très claire et qui, peu à peu, regagne des fans et leur estime. Tout le monde ouvre sa bouche, mais lui, il fait, il parade dans les rues, il provoque et il gagne. Les autres soit ils agissent, soit ils se taisent. En menaçant à tout de bras, ils font le jeu de Tekashi qui profite de cette agitation pour rester au centre de l'attention, quoi qu'il fasse. Car quand lui ne dit rien, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur son compte.

A Generations, on ne pense pas que 6ix9ine ait jamais entendu parler de Léon Zitrone, un journaliste télé d'il y a très longtemps qui a dit un jour : "Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi !" Et pourtant, c'est exactement ce qu'il fait. Résultat, on peut être sûr que son prochain album sera un carton, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça, c'est de l'intelligence...

Grégory Curot