Comme prévu, Jay-Z a fêté les 30 ans de son album "Reasonable Doubt" avec un gros concert au Stade de France, pendant lequel il a ramené des invités très prestigieux.

Le Stade de France aura vu un paquet de gros noms du rap et de la scène urbaine défiler sur scène pendant l'année 2026. Du Jul, du PLK, du Aya Nakamura également, mais le plus gros évènement pour les fans hardcore de rap avait lieu hier : jeudi 10 septembre, Jay-Z est venu fêter les 30 ans de son album culte "Reasonable Doubt" avec un gros concert au Stade de France. Un concert annoncé un peu tardivement, en juin dernier, mais le public a répondu présent à l'appel de la légende new-yorkaise, qui a ramené des invités très prestigieux sur scène !

On se doutait que Jay-Z allait soigner sa visite à Paris, avec des invités de marque. Et même s'il n'a pas ramené Kanye West (avec qui il est en froid) sur scène, il aura quand même rappé "Niggas In Paris" pour rendre hommage à la capitale avec ce titre devenu légendaire (on se rappelle du concert de 2012). Mais il a aussi ramené Pharrell Williams pour interpréter "Frontin'", puisque Pharrell a lui aussi des attaches assez fortes dans la capitale, depuis qu'il est haut placé chez Louis Vuitton.

Mais il a aussi ramené un autre très gros artiste, Justin Timberlake, pour interpréter "Holy Grail", leur tube sorti en 2013. Plusieurs moments forts dans la soirée donc, avec la présence des deux autres stars, mais aussi un Jay-Z au top de sa forme, qui a également interprété des titres issus de "Reasonable Doubt", ou d'autres classiques de son répertoire scénique, comme "On to the next one" avec lequel il a débuté le show.

Bref, une bien belle soirée pour les fans de rap et de hip-hop, même si certaines voix se sont faites entendre sur Twitter pour critiquer l'ambiance un peu plate qu'il y avait pendant tout le concert, à cause d'un public assez peu réactif.