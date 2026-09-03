Jay-Z annonce une "listening party" virtuelle : un album en approche ?

Par Remi Gene

En pleine forme depuis le début de l'année 2026, Jay-Z vient d'annoncer une listening party virtuelle qui aura lieu aujourd'hui même. De quoi nourrir les spéculations autour d'un futur nouvel album.

Les manières de faire la promotion de sa musique ont bien changé, et ces changements s'accélèrent ces dernières années. Désormais, les rappeurs sont quasiment maîtres de leur comm', et n'ont plus forcément besoin de passer par les médias officiels. Ils communiquent via leurs réseaux sociaux, créent leurs propres médias, et organisent des "listening party" directement avec leurs fans. Et aujourd'hui, c'est Jay-Z qui fait une grande annonce, avec une listenning party virtuelle qui aura lieu ce soir à 20h.

Les "listening party" ont pris une place centrale dans la promo rap ces dernières années. On se souvient notamment de celles de Kanye West, organisées dans des stades immenses. Cette fois, Jay-Z a fait le choix du virtuel. La session d'écoute aura apparemment lieu sur le site officiel Jay-Z30, qui commence à bien grimper aux Etats-Unis. Un tirage au sort serait également prévu pour gagner un vinyle.

Mais la question qu'on se pose surtout est la suivante : que va-t-il faire écouter pendant cette listening party ? Un tout nouvel album ? Ou bien, comme plusieurs sources semblent l'avancer, la nouvelle version de son album "The Blueprint" qui célèbre ses 30 ans cette année ? On penche plus pour la deuxième hypothèse, mais avec Jigga, on n'est jamais à l'abri d'une surprise.

En tout cas, on peut dire que Jay-Z a gâté ses fans cette année, avec notamment plusieurs concerts prévus partout dans le monde, dont un qui aura lieu au Stade de France le 10 septembre prochain.