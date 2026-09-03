Nouvelle Ecole : Bigflo et Oli donnent une leçon de battle aux candidats

Par Remi Gene

La deuxième partie de la saison de "Nouvelle Ecole" est sortie, et on a notamment droit à l'épreuve des battles. Pour l'occasion, Bigflo est venu clasher son frère Oli, pour montrer aux élèves comment on clashe pour de vrai.

La saison 5 de "Nouvelle Ecole" qui a débuté il y a quelques jours, continue de battre son plein. On a déjà vu quelques séquences intéressantes qui ont réussi à péter en dehors de l'émission, avec la performance de Mischa notamment, qui a même réussi à s'attirer un compliment de la part de Booba. L'émission semble avoir globalement légèrement moins de buzz que les saisons précédentes (et c'est normal pour une saison 5), mais la qualité proposée a l'air de contenter le public. Et cette semaine, on a eu droit à l'épreuve des battles, pendant laquelle Bigflo a affronté son frère Oli !

Un battle fratricide, un peu dans le délire de "Tunisiano vs Aketo" pour ceux qui s'en souviennent, puisque ça reste bon enfant et amical. Par contre, il ne faut pas croire que les deux frères sont là pour rigoler : Bigflo et Oli se sont rendus coup pour coup. C'est Flo qui a ouvert les hostilités, mais on le sent un peu sur la retenue de clasher son frère, même si sa ligne sur les cheveux d'Oli et leur mère qui a le cancer est bien sale.

Par contre, quand Oli s'élance, on sent qu'il est venu pour éteindre, avec des placements très scolaires et très efficaces, il mentionne même ses collègues du jury, tacle Bigflo sur son amour pour Drake, bref, une belle démo pour les élèves, qui ont eux aussi livré de belles performances, pour cette séquence qui est devenue clairement la plus culte de chaque saison de "Nouvelle Ecole".