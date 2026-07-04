DJ Akademiks sous le charme de Daphne Joy, baby mama de 50 Cent, il dépense une fortune

DJ Akademiks a eu un date avec Daphne Joy, dont tout le monde parle en ce moment. Mais il a également tenu à dire que ce n'était pas une provocation envers 50 Cent !

Les médias américains amateurs de rap US et de gossip ne parlent plus que d'elle depuis bientôt un mois : Dapne Joy, la femme du moment. La mannequin, qui a partagé la vie de 50 Cent (avec qui elle a eu un enfant), s'est retrouvée à la une en raison de la fuite de sa sextape, filmée chez Diddy en compagnie d'un acteur de films pornographiques. Depuis, elle connait un buzz incroyable, au point même de faire tourner la tête du célèbre DJ Akademiks, commentateur assez réputé de l'actualité du rap US. Il a même eu un date avec elle, mais a tenu à mettre les choses au clair avec 50 Cent.

Car DJ Akademiks est clairement tombé sous le charme de la mannequin, et on peut le comprendre : la dame a de sacrés arguments, et elle a également l'air d'avoir beaucoup d'humour. On peut donc dire que "les affaires marchent" pour Daphne Joy, comme elle l'affirmait elle-même il y a quelques jours. Et comme Akademik est transparent sur beaucoup de chose, il a même avoué à ses followers lors d'un de ses lives qu'il avait dépensé 4000 dollars dans le déjeuner. Pas sûr que l'histoire aille beaucoup plus loin, il s'agit probablement juste d'un coup médiatique pour faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Quoiqu'il en soit, le DJ a rapidement tenu à mettre les choses au clair avec 50 Cent, en lui disant qu'il ne s'agissait absolument pas d'une provocation envers lui :

Je veux que ce soit clair, parce que je vois des gens qui disent que je suis allé réveiller le géant. Ce n'est pas le cas. Vous savez de qui je parle. Il n'a été mentionné à aucun moment dans notre discussion. Son nom n'est jamais venu sur la table. Je ne le trollerai jamais. Vous savez qui c'est. J'aime cette personne. Mais Daphne est une femme célibataire et indépendante !

On imagine que DJ Akademiks avait un peu peur d'être en froid avec 50 Cent après cette "aventure", puisque la dernière fois que Daphne Joy a eu une relation avec une personnalité du rap game (Diddy), Fifty en a profité pour faire un documentaire sur lui et détruire sa réputation déjà bien salie. Mais qu'il se rassure : le rappeur new-yorkais ne doit plus en avoir grand chose à faire de son ex. Et si jamais c'est le cas, la réponse du boss de G-Unit promet d'être bien drôle !