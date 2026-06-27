Daphné Joy : "les affaires marchent" pour la baby mama de 50 Cent depuis la sextape avec Diddy

On croyait que Daphné Joy était victime de "revenge porn" après la publication de sa sextape avec Diddy, mais il pourrait aussi s'agir d'un énorme coup marketing, qui fonctionne apparemment à merveille.

Les sextapes lancent des carrières, voilà au moins un fait qui est indiscutable. Si vous ne nous croyez pas, demandez à Kim Kardashian, ou Paris Hilton : personne ne les connaissait ni l'une ni l'autre avant que les vidéos de leurs ébats ne soient publiées sur Internet. La publication d'une vidéo peut aussi être utilisée pour salir l'image d'une femme célèbre, mais dans le cas de Daphné Joy, ça pourrait être un mélange des deux. Une vidéo d'un rapport sexuel filmé par Diddy a été publié en ligne et depuis, les affaires fleurissent !

On rappelle brièvement les faits : Daphné Joy, baby mama de 50 Cent, entretenait dans le passé une relation avec Diddy. Mais comme le boss de Bad Boy est partageur, et qu'il a un tout petit sexe, son délire, c'est d'inviter des monstres pour avoir des relations avec ses copines, pendant qu'il regarde. Pour Daphné, c'est un acteur porno qui a été invité à s'amuser avec elle, tout ça, filmé évidemment. Certains affirment même que c'est la raison pour laquelle Fifty serait si en colère contre Diddy, au point de faire des documentaires sur lui.

La vidéo a fait le tour du web fin mai. Quelques jours plus tard, Daphné Joy affirmait qu'elle avait été filmée sans son consentement, et que le fait que la sextape soit publiée sur Internet était une représailles parce qu'elle avait refusé de céder à un chantage. On ne sait pas si c'est vrai, mais en revanche, plusieurs faits viennent rendre cette version un peu bancale. Notamment le fait que l'abonnement au compte OnlyFan de la mannequin affichait une réduction de 85% les jours qui ont suivi la fuite de la sextape.

Surtout, la créatrice de contenu fait maintenant le tour de tous les podcasts et de toutes les interviews au gros potentiel de buzz (DJ Akademiks, The Neighborhood Talk,...), pour expliquer qu'elle reçoit désormais des tonnes de DM, notamment sur Instagram, de la part de personnalités reconnues.

Les affaires marchent. Aussi longtemps qu'un homme aura un pouls et un cœur qui bat, ça ira pour moi (rires)

Bref, s'il fallait encore des preuves supplémentaires pour se dire qu'on vit dans un monde complètement fou...