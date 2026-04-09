SDM de retour avec un nouvel extrait très énervé

Après des dernières semaines un peu mouvementées, SDM est de retour avec un nouvel extrait, et prouve encore une fois qu'il est un des meilleurs kickeurs du rap français actuel.

Arrivé au sommet du rap français en 3 albums, SDM a réussi une véritable ascension express, mais ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour lui. Il a notamment dû faire face aux attaques incessantes, et assez agressives, de la part du boss de son ancien label, Booba, qui n'a pas arrêté de l'insulter et a même sorti une version de "Dolce Camara" en faisant disparaître le couplet d'Ocho. Mais rien n'arrête la détermination du rappeur de Clamart, qui vient de dévoiler un nouvel extrait qui va mettre tout le monde d'accord.

Il y a quelques mois, SDM répondait assez sèchement à des fans qui réclamaient un retour du rappeur avec de la nouveauté, en lui disant de le laisser faire la musique comme il l'entendait, au rythme qu'il voulait. Visiblement, le temps du retour est venu : le rappeur vient de dévoiler un tout nouvel extrait d'un futur morceau. Notes de piano, voix posée, kickage millimétré, et lyrics bien sombres : "C'est l'histoire d'la rue la pute et du con qui la marie". Le ton est donné, Ocho est de retour et il est fâché.

Ça fait vraiment plaisir de retrouver SDM dans ce mood de kickeur, lui qui a fait beaucoup de mélo dernièrement. Cet extrait rappelle à tout le monde que quand il décide de découper la prod, il est inarrêtable, et on espère que le morceau sortira bientôt et qu'il sera suivi d'un projet assez rapidement !