Vald aurait pu passer devant PNL et SCH et Hamza !

Dans un autre monde, Vald aurait pu voler des classiques à PNL, SCH et Hamza !

Il y a des trucs qu'on a pas envie de faire et qu'on remet à plus tard. Mais parfois ça nous fait louper de grosses opportunités et ce n'est pas Vald qui pourra dire le contraire ! S'il avait été un peu plus assidu dans la gestion de ses mails, le rappeur de 33 ans aurait pu avoir deux prods, désormais bien connu du grand public. Sur son compte Instagram où il partage régulièrement du contenu, l'artiste a récemment publié deux vidéos où il trie des instrus qu'il a reçu ses dernières années. Et en les faisant défiler, le Vald est tombé sur des sons qui parleront fortement aux fans de PNL et de SCH !

Le premier morceau qui aurait pu ne pas voir le jour, c'est Onizuka de PNL ! En effet, BBP avait envoyé la production au rappeur en septembre 2015, soit un an avant la sortie du classique des deux frères ! La deuxième d'entre elles, appelée "Le Temps", est plus récente puisque le rappeur l'a reçu en 2020. Cette prod, c’est celle de Zeg P, utilisée pour le tube "Fade Up" de SCH et Hamza sortie en 2022, plus de deux ans après.

Plein d'humour Vald s'amuse à rapper sur les instrus : "Et Zut j'ai loupé une prod ! Le 29 novembre, j'fais la Défense Arenaaaa. C'est bientôt complet. J'ai loupé une prod !" Ou encore "Oh merde, j'ai loupé une prod, oooh merde, oh merde !"

Si on peut regretter que le rappeur ne soit pas tomber dessus plus tôt, au vu des classiques que sont devenus "Onizuka" et "Fade Up", on peut dire qu'il aurait été difficile de faire beaucoup mieux.