Vald mélange rap et techno dans "PROZACZOPIXAN"

Un son à deux ambiances

C’est le moment pour Vald de remettre un coup de projecteur sur son album "Pandemonium". Déjà couronné d’un disque d’or, le projet continue de briller, et le rappeur du 93 ne relâche pas la pression. Il vient tout juste de dévoiler le clip de "PROZACZOPIXAN", un morceau en deux temps mêlant la version originale à un remix explosif signé Vladimir Cauchemar et Todiefor.

Le résultat ? Un clip exceptionnel, à la réalisation léchée et à l’univers visuel sombre, clairement inspiré du mythique film "Requiem for a Dream". Atmosphère anxiogène, plans découpés, effets visuels puissants : tout est réuni pour plonger l’auditeur dans un trip visuel intense. Une nouvelle réussite pour le V, toujours aussi créatif et percutant.