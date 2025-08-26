PNL : Un nouvel élément confirme la fin des deux frères !

Cette fois-ci c'est vraiment terminé...

C’est peut-être la preuve finale que les fans redoutaient. Le duo PNL, formé par Ademo et N.O.S, semble plus que jamais en pause définitive. Depuis plusieurs années, le retour des deux frères est attendu comme le messie dans le rap français. Mais entre rumeurs de séparation, faux espoirs et silence radio, la situation devient de plus en plus claire : l’histoire pourrait bien être terminée.

Il y a quelques mois, des extraits solo d’Ademo et de N.O.S avaient refait surface. De quoi mettre les fans en ébullition, persuadés que le duo préparait un come-back historique. Mais depuis ? Plus rien. Pire encore, les signes récents pointent vers une rupture réelle. D’après plusieurs infos, N.O.S se serait officiellement retiré de toutes les structures liées au groupe.

Et la claque vient de tomber : le site de leur marque "Que La Famille" n’est plus accessible. Pour beaucoup, c’est un symbole fort : la fin d’une ère.

Alors, simple coup de com’ façon PNL, toujours maîtres du mystère ? Ou véritable séparation définitive ? Le doute plane. Mais pour l’instant, tout laisse croire qu’on assiste à la lente disparition d’un des groupes les plus iconiques du rap français.

La famille espérait un retour, elle se retrouve face à une réalité bien plus dure : il est peut-être temps de tourner la page.