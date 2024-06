Zeg P réunit Josman, ‪Alonzo et‬ SCH‬ sur "Juste une minute"

Un casting de folie.

Zeg P est de retour avec le clip de "Juste une minute", morceau sur lequel il convie Josman, Alonzo et SCH. La promesse du nouveau hit de l'été pour l'un des beatmakers les plus reconnus et talentueux du rap français, auquel on doit notamment les sons "Fade Up" avec Hamza et SCH, "La kiffance" avec Naps ou encore "Ne reviens pas" avec Gradur et Heuss l'Enfoiré.