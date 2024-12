Quel est l'album rap le plus écouté de l'année 2024 ?

PLK - Chambre 140 En tête du classement, l’album "Chambre 140" de PLK s’impose comme l’album le plus streamé de l’année. Avec ces trois parties qui ont enchaîné des bangers et des feats marquants, sa première place est totalement mérité !

Werenoi - Pyramide

Le phénomène Werenoi n’en finit plus de monter, et son album "Pyramide" décroche la deuxième place. Un projet abouti, mêlant textes travaillés et sonorités modernes, qui a marqué les esprits cette année.