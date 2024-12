Ninho, PLK, Jul, SDM : qui est le rappeur français le plus écouté en 2024 ?

La concurrence était serrée cette année, mais c'est quand même le J qui rafle tout sur Spotify.

On arrive à la fin de l'année 2024 et comme tout le monde le sait, c'est l'heure de faire le bilan dans l'industrie du rap français, qui s'est encore portée plutôt bien cette année, avec de grosses sorties : un album de Booba, un album de SDM, un deuxième volume pour "13'Organisé", du PLK, du Werenoi, du Ninho et Niska,... Bref, une année plutôt agitée, avec aussi son lot de clashs. Et puisqu'on parle de bilan, Spotify vient justement de dévoiler sa désormais célèbre rétrospective 2024, où les rappeurs français sont extrêmement bien représentés. Alors, qui a été le grand gagnant de l'année 2024 ?

Jul est bien l'OVNI qu'il pense être

Cela fait désormais 4 ans d'affilée que Jul est l'artiste français le plus écouté sur Spotify. On ne se rend pas compte de la dinguerie, lui qui n'a pourtant sorti qu'un seul album cette année (pour l'instant), en plus des 30 couplets posés sur le projet "13'Organisé 2" avec tous les autres artistes marseillais. Il s'apprête d'ailleurs à sortir un nouvel album ce vendredi 6 décembre, "Inarrêtable", qui porte très bien son nom. Le marseillais est suivi de près par Werenoi, puis par Ninho, qui viennent compléter le podium.

Juste après, on retrouve PLK à la 4ème place, lui qui a cartonné avec son album "Chambre 140" sorti en plusieurs étapes. On a ensuite Tiakola en 5ème, puis Gazo en 6ème, qui ont bien profité de la sortie de leur album commun à la toute fin d'année 2023. Gazo aurait sûrement pu gratter quelques places avec son album "Apocalypse" qui vient de sortir et dont les chiffres sont assez fous (même si les critiques sont plutôt violentes, elles aussi).

Ensuite, on retrouve SDM en numéro 7, lui qui rappait justement dans "Van Damme" qu'il "méritait le numéro 7 à Manchester", le voilà servi. Ensuite, Gims en numéro 8, Dadju en numéro 9, et Damso en 10. Bref, le top 10 des artistes les plus écoutés en France est intégralement composé de rappeurs, ou de chanteurs issus du rap. Une belle performance.