Jul est l'artiste le plus écouté sur Spotify pour la troisième année consécutive

On ne l'appelle pas l'Ovni pour rien...

Le rap français domine allègrement tous les classements !

Après Deezer, c'est au tour de Spotify de dévoiler sa rétrospective 2023. Sans surprise, le rap français est encore le grand gagnant de cette année. Et c'est Jul aka l'ovni aka La machine qui est une nouvelle fois l'artiste le plus écouté de la plateforme. Il est suivi de près par Ninho, Gazo, Tiakola et Damso. "Top artiste depuis 3 ans, ovni depuis toujours" comme le dit Spotify. Difficile en effet de dire autre chose.

TOP 5 artistes :