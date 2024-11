Werenoi : "Pyramide" devient l'album de l'année 2024

🇫🇷 Werenoi a les albums les plus vendus en France en 2023 et 2024 !



« Carré » était l’album le plus vendu de 2023 avec 196 375 ventes et « Pyramide » est l’album le plus vendu en 2024 avec 234 096 ventes. pic.twitter.com/Cq55Zt4rGy