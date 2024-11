Tayc explique pourquoi ses concerts sont interdits aux -12 ans !

Après plusieurs polémiques sur ses concerts, le chanteur a décidé de s'exprimer.

Tayc veut conclure en beauté son année 2024

Tayc est prêt à marquer l’histoire ce week-end à l’Accor Arena. Deux dates, deux shows qui s’annoncent légendaires, pour clôturer une année où l’artiste a tout explosé. Entre son album commun avec Dadju, ses pas de danse remarqués dans Danse Avec Les Stars, et ses débuts au cinéma, le gars n’a pas chômé. Et pourtant, il l’a annoncé : après ces deux grosses dates, il prend une pause bien méritée.

"Les 30 novembre et 1er décembre, c’est les deux plus grands concerts francophones jamais existés. Après ça, je prends du temps pour voir grandir mon fils. Et ensuite… Hm."

Une déclaration qui a mis les fans en alerte : le roi du R&B va-t-il se retirer ?

Ses concerts interdits aux -12 ans ? Voici les raisons

Mais ce n’est pas tout. Ces deux concerts, qui rassembleront 30 000 personnes par soir, sont interdits aux moins de 12 ans. Pourquoi ? Tayc a donné la réponse au micro de BFM TV :

"Sur la scène, il y a des moments où il va falloir envoyer un peu aussi, tu vois, de l’esthétisme physique."

On comprend vite que le show sera chaud, visuellement intense, avec des vibes qui ne sont peut-être pas pour les plus jeunes. Mais pour Tayc, c’est avant tout une question d’authenticité et d’évolution. Il veut marquer un tournant dans sa carrière :

"Si tu savais ce que j’ai dans ma tête depuis cinq ans. Tu vois, il s’est passé plein de choses aussi dans ma vie qui font que je suis en mode c’est maintenant ou jamais. Je travaille surtout pour vraiment marquer le changement. Vraiment marquer le nouveau moi. Celui que j’ai toujours rêvé d’être. Je prenais mon temps et surtout je me laissais grandir."

Pour lui, ces concerts, c’est un statement :

"Je veux que les 30 000 personnes qui sont là deux fois disent : ‘J’étais là quand Tayc a changé.’"

Ce week-end, l’Accor Arena va vibrer sous les sons et les vibes d’un Tayc en pleine transformation.