Dadju et Tayc viennent de sortir un film sur YouTube

Les deux chanteurs annoncent aussi la sortie de leur projet commun : "Héritage".

On connaît enfin l’origine de ce clash entre Dadju et Tayc. Pendant plusieurs semaines, ils se sont tapés dessus via les réseaux sociaux, à base de stories visées. Durant un concert, l’interprète de "Dodo" a aussi délibérément visé Dadju en disant : "On n’a pas eu besoin de grand frère nous !" Alors qu’on aurait pu croire dans un premier temps qu’il s’agissait d’une vraie dispute entre les deux artistes, les indices laissées supposaient plutôt la géniale sortie d’un projet en commun. Après avoir donné rendez-vous à leurs fans le 15 novembre dernier, ça y est, la véritable raison de ce coup marketing est là : un court-métrage intitulé "Héritage" et l’annonce officielle d’un album entre Dadju et Tayc.

Réalisé par Julien Hosmalin, le film s’ouvre sur la vue d’un cercueil et s’ensuit alors un émouvant enterrement : celui du père fictif du personnage de Tayc, Teri. On découvre ensuite les deux artistes dans leur rôle respectif. Leur public peut ainsi apprécier leur talent d’acteur le temps de 22 minutes et ainsi découvrir quel l’origine de leur faux clash… qui n’était que purement fictif pour les besoins de ce film.

Avec cette création inédite, Tayc et Dadju en profitent pour annoncer la nouvelle que tout le monde attendait : la sortie de leur projet commun. Intitulé "Héritage", il est prévu pour le 16 février 2024. Il faudra alors patienter un petit peu avec un premier extrait qui donne déjà l’eau à la bouche : "MAKILA : WABLÉ", une nouvelle collaboration depuis "Please" sorti en 2020.