Dadju et Tayc : un nouveau featuring arrive !

Les deux artistes ont donné rendez-vous à leurs fans le 15 novembre prochain.

Alors que tout le monde pensait à un vrai clash entre Dadju et Tayc, il s’agit en réalité d’un beau coup marketing. Une supercherie pensée par les deux artistes qui n’y sont pas allés de main morte pour rendre le tout plus réel. "On n’a pas eu besoin de grand-frère nous", lâchait alors Tayc en plein concert. "Au final, un Roi, il n’en restera qu’un", surenchérit Dadju. Mais aujourd’hui, tout laisse à penser qu’ils vont dévoiler un nouveau featuring, grâce à une mystérieuse date.

Après avoir vidé l’intégralité de leur compte Instagram, laissant simplement une description commune avec deux emojis, Dadju et Tayc passent à la vitesse supérieure. Trois publications aussi intrigantes que les autres ont fait leur apparition sur leur compte. La première, une photo des deux artistes durant leur enfance avec un de leurs parents. Des paroles d’un titre semblent se compléter avec les publications. "Tu m’as donné la vie…", peut-on lire avec la photo de Tayc. "… Je prendrai la sienne", découvre-t-on chez Dadju.

Sur la deuxième publication, ils dévoilent respectivement le vrai prénom de l’autre. Danamé pour Dadju et Téri pour Tayc. Enfin, la troisième photo a été coupée en deux pour que chacun puisse la partager sur ses réseaux. "On s’est regardé dans les yeux", écrit d’abord l’interprète de "N'y Pense Plus". "… Et on s’est menti", lui répond le frère de Gims. En story, ils partagent également une date : le mercredi 15 novembre, accompagnée des emojis présents dans leur bio.

Une belle mise en scène qui ne laisse plus de place aux doutes. Après "Ok." sorti en 2019 et "Please" en 2020, Dadju et Tayc sont prêts à remettre le couvert. En espérant qu’un projet commun soit l’idée finale.