Tayc : Des concerts interdits au moins de 12 ans !

Tayc a vécu une année 2024 mouvementée, avec un projet en commun qui s'intitule "Héritage" qui a connu un bon succès commercial. Et pour terminer l'année en beauté, le chanteur fera deux concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena, la salle la plus grande d'Europe, le 30 novembre et 1er décembre prochain ! Sauf que ces deux concerts seront interdits pour les enfants de moins de 12 ans. Une décision qui fait suite à de nombreuses polémiques autour du comportement de l'interprète de "Dodo" sur scène.

En effet, ce dernier a été vivement critiqué pour ses interactions obscènes sur la scène auprès de ses fans. Notamment lors d'un concert en Côte D'Ivoire où son comportement avec une spectatrice a entrainé une rupture de cette dernière avec son compagnon. De ce fait, Tayc a pris la décision radicale de n'inviter plus personne sur scène en affirmant vouloir prôner la paix.

Une pause après ses concerts

Sur les réseaux sociaux lors de sa promo pour ses deux derniers concert de l'année, Tayc s'est confié et a pris la décision de prendre du recul sur la musique afin de prendre du temps pour sa famille :

"Les 30 Novembre et 1er Décembre auront lieux les 2 plus grands concerts Francophones jamais existé. Après ça, je prendrais enfin du temps pour voir grandir mon fils. Et ensuite… Hm."

Alors on tourne vers une fin de carrière du chanteur ? La fin du tweet reste assez énigmatique...