Ninho ne fera pas de troisième Stade de France

C'est le producteur de son spectacle qui l'annonce.

Premier Stade de France : complet en moins de 7h. Deuxième Stade de France : complet en moins de 2h. Forcément, quand on a appris l'exploit de Ninho qui a sold-out sa deuxième date au SDF en 120 minutes, on s'est dit que N.I n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et qu'il allait annoncer une troisième bonne nouvelle. Mais avant que la machine ne s'emballe, son producteur, Pierre-Alexandre Vertadier, dans une interview au Figaro a tout de suite fermé la porte à cette idée, pas parce que le rappeur du 9.1 n'en est pas capable mais parce que ce n'est pas possible en termes d'organisation. Dommage, on aurait bien aimé voir en combien de temps il l'aurait rempli celui-là...

"Une troisième date aurait été envisageable mais pour des raisons d’organisations nous ne pouvons pas, notamment en raison du concert de DJ Snake la semaine suivante."