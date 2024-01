Ninho annonce un Stade de France avec le morceau "3 mai 2025"

Durant la journée du 31 janvier, les réseaux ont bruissé de rumeurs autour de Ninho alors que le rappeur du 91 avait juste donné rendez-vous à ses fans à 17h30 pour un surprise.

🚨Ninho nous donne rendez-vous aujourd’hui à 17h30 !



« Rendez-vous à 17h30… » pic.twitter.com/vf5D1ijp2F — rvpfr (@rvpfr_) January 31, 2024

La rumeur la plus persistante voulait que N.I annonce un concert su Stade de France et les Twittos ont eu raison puisque l'interprète de "Lettre à une femme" vient de sortir un clip dont le titre n'est autre que la date de ce fameux show. Ce sera donc le "3 mai 2025" et comme il le dit dans le morceau :

"Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000, c'est plus d'humains que dans ta ville"

D'ailleurs, le clip est tourné dans les entrailles du Stade de France, mais aussi sur le toit. Et surtout plutôt qu'une présentation "basique", N.I a sorti un vrai morceau dans lequel ça rappe ! Autant de promesses pour le 3 mai 2025. Stade de France, le passage obligé des plus grands. Ninho en est clairement un.

Ouverture de la billetterie pour le Stade de France de Ninho dès ce jeudi 1er février à 10h.